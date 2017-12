تخت تزارهای روس ساخت دست هنرمندان ایرانی + عکس

Трон Бориса Годунова #трон #борисгодунов #тронборисагодунова #царь #россия #россияматушка #царскаяроссия #русь #история #историяроссии #культура #мебель #luxury #luxurylife #antiques #antique #chair #russia #russian #historical #beauty #beautiful #антик #антиквариат #красиво #красивыевещи #антикварнаямебель #винтаж #старина #старинныевещи

A post shared by RETRO A (АНТИКВАРИАТ И ВИНТАЖ) (@retroantikvar) on Jan 26, 2017 at 11:10pm PST