کشورهای مسلمان اعتراضات علیه تصمیم آمریکا درمورد اورشلیم را آغاز کردند

به گزراش اسپوتنیک، مسلمانان چندین کشور اسلامی در اعتراض به تضمیم اتخاذ شده از سوی ترامپ با حضور در خیابانها اعتراض خود را به این مسئله ابراز کردند.

ایران

مردم در ایران علیه انتخاب اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل دست به اعتراض زدند. این تظاهرات در بسیاری از شهرهای ایران علیه به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل برگزار شد و تظاهر کنندگان در این تظاهرات علاوه بر آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا، شعارهایی را هم علیه آمریکا و اسراییل سر دادند. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" و " مرگ بر اسرائیل" این اقدام را فتنه‌ای بزرگ علیه امت اسلامی و پایمال کردن حقوق مردم فلسطین اعلام کردند.

اردن

در مرکز عمان — پایتخت اردن — پس از نماز جمعه،اعتراض با حضورسیاستمداران محلی اعضای پارلمان و احزاب سیاسی آغاز شده.

ترکیه

هزاران نفر از ساکنان استانبول، آنکارا، بورسا، قونیه، اسکی شهیر، مانیسا و دیگر شهرستانها در تظاهرات بعد از نماز جمعه برای اعتراض به خیابانها آمدند.

مردم با پیوستن به گروههای معترضان و حمل پلاکارد با شعارهای ضد اسرائیلی و آمریکا یی در این اعتراض شرکت میکنند.

عراق

صدها هزار نفر از ساکنان بغداد و استان های مانند کرکوک، بصره، نینوا، صلاح الدین، نجف، کربلا، نیز به خیابان ها ریختند. در تظاهرات با حضور مقامات محلی و رهبران مذهبی از کشور و در پایتخت، سفیر فلسطین در عراق احمد آکال نیز به جمع معترضان پیوست. در یکی از شهرها پرچم اسرائیل را آتش زدند.

مصر

چند صد نفر در میدان در جلوی مسجد الازهر در قاهره جمع شدند. "اورشلیم عرب است نه غربی و نه شرقی"، "روح و خون — با فلسطین!" شعارهایی که اعتراض کنندگان در خیابانها میدادند.

اورشلیم، کرانه غربی و نوار غزه

هزاران مسلمان پس از دعا در مسجد الاقصی در کوه معبد، به دروازه دمشق رفتند — به میدان، جایی که تظاهرات به طور سنتی برگزار می شود. و درگیری هایی با پلیس رخ داد.

​دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز ششم دسامبر طی سخنانی در کاخ سفید اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داد که مقدمات انتقال سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم را مهیا سازد. این اقدام برخلاف قعطنامه های سازمان ملل و نظر اکثر کشورهای دنیا از جمله متحدین آمریکا در اروپا و کشورهای عرب و اسلامی است که معتقدند این اقدام آمریکا می تواند چشم انداز حل و فصل مسالمت آمیز مسئله فلسطین و اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد. این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، موجی از واکنش های منفی را در دنیا به همراه داشته است.