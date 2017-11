زن تایلندی، پسر خودش را بعد از جراحی پلاستیک نشناخت +ویدئو،عکس

به گزارش اسپوتنیک، مدتی است خبر عمل جراحی زیبایی یک پسر تایلندی، سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. یکی از هدف انجام جراحی پلاستیک و زیبایی علاوه بر رفع ایراد احتمالی در اعضای صورت تغییر چهره است که برای برخی این تغییر باورنکردنی رخ می دهد.

جوانی ساده از تایلند به اسم نوپاجیت مونلین تا سن 22 سالگی همچنان از تنهایی و افسردگی رنج می برد. او می دانست که چهره نا زیبایی دارد و اطرافیانش نیز با تمسخر او بر درد او می افزودند. تا این که بخت زنگ در خانه ی او را به صدا دراورد و او توانست در شو "let me in" در کشورش حضور یافته و به عنوان منتخب برنامه بلیت یک مجموعه عمل های زیبایی در کره جنوبی را دریافت کرد.

Публикация от เอ็กซ์ นพจิต (@x_noppajit) Ноя 21 2017 в 7:38 PST

او با فک کج، صورت جوشی و چهره ای کاملا معمولی به کره جنوبی یفر کرد ولی کاملا با چهره ای متفاوت بازگشت. مهمترین نکته ای که احساسات کاربران را برانگیخته است، ویدئویی است در آن نشان می دهد چگونه مادر او در دیدار با فرزندش او را نمی شناسد.

ผู้หญิงที่ #เอ็กซ์นพจิต รักสุดหัวใจ #คุณแม่ ผู้ให้กำเนิด #เสน่ห์ของผู้ชายที่ใจหล่อมาก จึงทำให้เอ็กซ์ได้มีรอยยิ้มหัวเราะสดใส #LetMeInTh3BigChange Публикация от Let Me In Thailand 3 BIGCHANGE (@letmeinth) Ноя 22 2017 в 7:13 PST

او دقایقی به مادر خود نگاه کرد اما مادرش هیچ عکس العملی نشان نداد ، انگار واقعا چهره ی مرد جوان به قدری تغییر کرده بود که حتی مادرش هم او را نمی شناخت. چند دقیقه بعد پسر بلند شد و کنار مادرش رفت. پرسید که مرا می شناسی؟ مادر که متعجب به او نگاه می کرد پاسخ داد که تا به حال جایی شما را ندیده ام فکر نمی کنم آشنا باشید. سپس او خودش را به مادرش معرفی کرد. واکنش مادر وصف ناپذیر است.