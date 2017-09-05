عکس های کمتر دیده شده از شاه عربستان سعودی

به گزارش اسپوتنیک ،این عکس ها توجه کاربران شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرده است.
توجه شما را به دیدن برخی از این عکس ها جلب می کنیم.
كذلك قبل ساعه مع خادم الحرمين الشريفين والدي سلمان حفظه الله في منى.#عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/8KhLBlifeC— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) 1 сентября 2017 г.
صورة: الملك سلمان يحقق رغبة طفل في التقاط سيلفي معه https://t.co/SijZ2m5GSU pic.twitter.com/lSl6NCiWSr— من هو! (@mnhhooo) 8 марта 2017 г.
رئيس وزراء ماليزيا:— أخبار حصرية (@hassriyat) 6 марта 2017 г.
غامرت بطلب التقاط صورة سيلفي مع الملك سلمان. وفوجئت مسرورا بقبول الملك سلمان لهذا الطلب#ماليزيا #السعودية #سيلفي pic.twitter.com/L7O2ZZmoMP
#صورة لأعضاء البرلمان الإندونيسي يتنافسون لالتقاط #سيلفي مع الملك سلمان#حياتك21 #جولة_الملك_الآسيوية_الكبرى pic.twitter.com/TouCdNETGm— نواف الغفيلي (@n5_60) 3 марта 2017 г.
رئيسة اندونيسيا السابقة ميجاواتي— MuHammaD Bakkar (@MuHammaDBakkar4) 3 марта 2017 г.
مع ابنتها وزيرة الثقافة الحالية تلتقطان صورة سيلفي مع #الملك_سلمان#جوله_الملك_الاسيويه_الكبرى pic.twitter.com/24QImu2Eia
#الجيش_السلماني#قروب_شباب_الوطن استوقف أحد المواطنين الملك سلمان كي ياخذ معه صوره سيلفي وهو ما استجاب له الملك حينها بترحيب وابتسامة pic.twitter.com/K3S1MdlP3v— ابو تركي🇸🇦 (@01_Hiill) 3 марта 2017 г.
#سيلفي #صورة— محمد بن عبدالرحمن (@M_AbdulRahman3) 1 августа 2017 г.
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ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان
نائب امير الرياض الامير محمد بن عبدالرحمن pic.twitter.com/jCTLmTv92U
صورة #سيلفي #الحريري مع #محمد_بن_سلمان تثير ضجة— xkhabar.com News (@xkhabar) 22 мая 2017 г.
https://t.co/U8EXhximkS#سعد_الحريري pic.twitter.com/Gt85ssFk49
صورة سيلفي تجمع سعد الحريري مع ولي العهد والأمير محمد بن سلمان https://t.co/yT9lIdivAp pic.twitter.com/TnfXEiMhbG— صحيفة بث (@bth1433) 22 мая 2017 г.
#ما_ابسط_امنياتك— ريم العتيبي❃🇸🇦 (@hn1244) 8 мая 2017 г.
أتصور سيلفي مع أميرنا #محمد_بن_سلمان
صوره وحده بس احتفظ فيها وكذا😢 pic.twitter.com/MdmAnjsMV1
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