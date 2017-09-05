عکس های کمتر دیده شده از شاه عربستان سعودی

#الجيش_السلماني#قروب_شباب_الوطن استوقف أحد المواطنين الملك سلمان كي ياخذ معه صوره سيلفي وهو ما استجاب له الملك حينها بترحيب وابتسامة pic.twitter.com/K3S1MdlP3v