احتمال بروز جنگ جهانی سوم+عکس

به گزارش اسپوتنیک با استناد به «تویت» ایلون ماسک، رئیس شرکت «تسلا و اسپیس ایکس» با تفسیر سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در باره هوش مصنوعی از دلیل احتمالی آغاز جنگ سوم صحبت کرد.

وی گفت:چین،روسیه و تمام کشورها بزودی در علوم کامپیوتری قوی خواهند شد. رقابت بر سر برتری در رشته هوش مصنوعی در سطح ملی می تواند دلیل آغاز جنگ سوم جهانی شود».

قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود کشوری که در ساخت هوش مصنوعی به برتری جهانی برسد«حاکم جهان» خواهد بود.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

