حرکت جوانمردانه فوتبالیستهای تراکتور سازی به یاد اسیر ایرانی + عکس

. 🔸 بازیکنان تراکتور امروز با تی‌شرت منقش به تصویر شهید حججی، شهید مدافع حرم وارد زمین شدند و یاد این شهید والامقام را گرامی داشتند.. #شهيد_محسن_حججي. #باشگاه_خبرنگاران_جوان

A post shared by باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc.news) on Aug 17, 2017 at 8:35am PDT