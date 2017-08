انتشار نخستین عکس از اعزام اسیر ایرانی برای مبارزه با داعش + عکس

. 🔸 عکس دیده نشده از اولین اعزام شهید #محسن_حججی به سوریه. #باشگاه_خبرنگاران_جوان

A post shared by باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc.news) on Aug 13, 2017 at 6:51am PDT