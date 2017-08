🎥فيلم. اولین ویدئو از لحظه اسارت شهید #محسن_حججی به دست تروریست‌های #داعش. #باشگاه_خبرنگاران_جوان

A post shared by باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc.news) on Aug 11, 2017 at 12:22pm PDT