تیپ جدید آنگلا مرکل + عکس

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شبکه های اجتماعی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که همواره در دیدارهای رسمی با کت و شلوار حاضر می شود. این بار با پوشیدن کت و دامن طلایی شیک بسیار مورد توجه قرار گرفت.

با پوشیدن این لباس طلایی رنگ، برخی از کاربران، هشتگ "زن طلایی" به مرکل اختصاص دادند.

​EU's golden girl: #AngelaMerkel glams up for opera as migration cap calls grow louderhttps://t.co/AQUjclyKGJ

