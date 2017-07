عروسی دختر صاحب برند مشهور جواهرات اتریشی، سواروفسکی +عکس

به گزارش اسپوتنیک، تصاویری از عروسی دختر صاحب برند جواهرات اتریشی "سوارفسکی" در شبکه های اجتماعی منتشر شد که طرفداران زیادی را بخود اختصاص داده است.

I said YES to the love of my life! ❤️❤️❤️ Публикация от Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) Июн 17 2017 в 9:22 PDT

گفته شده است که در این مراسم، لباس عروس دارای ۵۰۰ هزار کریستال بوده است و حدود ۴۶ کیلوگرم وزن داشته است. همچنین قیمت تخمین زده شده برای لباس عروس را ۳ میلیارد تومان برآورد کرده اند.

تصاویری از مراسم عروسی "ويكتوريا سوارفسكی" توسط بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی مختلف پخش شده است.

My favorite pictures of all times… thank you to everyone who supported me over all these years… @bunte_magazin go and get the new issue… Публикация от Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) Июн 21 2017 в 3:15 PDT

بسیاری از کاربران از این تصاویر استقبال کرده و آرزوی خوشبختی برای این زوج نمودند. برای بعضی از کاربران نیز این سئوال مطرح است که چگونه عروس توانسته است به مدت چند ساعت لباس ۴۶ کیلویی را بپوشد. بعضی از کاربران با نگاهی طنزآمیز وزن لباس عروس را هم وزن خود دانسته اند.

دلم نیومد این عکسای داغ داغ رو براتون 🔺🔺🔺نزارم این ها عکس هایی از مراسم عروسی ویکتوریا دختر دختر صاحب و طراح اصلي برند مشهور طلا و جواهرات و سنگ هاي قيمتي و كريستال هاي سواروسكي… است ويكتوريا ٢٣ سال و همسر او ٤٠ ساله است لباس ويكتوريا حاوي٥٠٠,٠٠ كريستال سواروسكي است و ٤٦ كيلوگرم وزن داشته و قيمت تقريبي ان ٧٠٠ هزار يورو تقريبا معادل ٣,٥ ميليارد تومان مي باشد #عروسی #سلبریتی #زیبا #سوارفسکی Публикация от بلاگ عروسی‌وزیبایی پریس استایل (@pariss.style) Июн 21 2017 в 1:44 PDT

ویکتوریا سواروفسکی 23 ساله، گذشته از این که دختر دانیل سوارفسکی است، خواننده و هنرمند نیز می باشد و ترک های او نظیر "One in a Million"، "here's a Place for Us"، "Voyeur" و "My Heart Is Your Heart" را می توان در سایت های موسیقی به راحتی پیدا کرد.

او با "ورنر میورز" در روز 20 مه 2017 زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

صفحه اینستاگرام او با نام "victoriaswarovski" بیش از 200 هزار دنبال کننده دارد.