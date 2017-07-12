وقوع آتش سوزي در نجران عربستان + عکس

به گزارش اسپوتنيک، امروز 12 جولاي با وقوع حريق در يک منزل مسکوني قديمي در استان نجران عربستان، تا کنون 11 نفر کشته شده و 6 نفر دچار آسيب ديدگي شديد ناشي از استشمام گازهاي سمي شده اند.

به نقل از مقامات صعودي، قربانيان بيشتر اتباع کشورهاي خارجي چون بنگلادش بوده اند.

علت اين حادثه هنوز مشخص نشده است.

أخمد مدني #نجران حريق بمنزل شعبي لا يوجد به فتحات تهوية (نوافذ) نتج عنه وفاة ١١ مقيم وإصابة ٦ آخرين جراء استنشاق الدخان. pic.twitter.com/xaB5lomcY2 — أخبار السعودية اليوم (@alsaudi_today) July 12, 2017

​تباشر جهات الإنقاذ والإسعاف وفرق الصحة في حي الفيصلية بـ #نجران، حريق أسفر عن مصرع 10 أشخاص حتى الآن

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