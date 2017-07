تبریک جالب ظریف به عراقی ها

به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتر خود آزادسازی موصل را به زبان عربی به دولت و ملت عراق تبریک گفت.

ترجمه متن توئیتر ظریف بدین گونه است: " آزادی موصل را به ملت و دولت عراق تبریک می گویم. وقتی عراقی ها دست به دست هم بدهند، نتایج و دستاوردهای آنان، فراتر از حد تصور می شود.

پیش از این، العبادي نخست وزیر عراق در تاریخ 9 جولای خبر از آزادسازی کامل شهر موصل از دست نیروهای تروریستی عراق داده بود.

تهانينا للحكومة والشعب العراقي الباسل بتحرير الموصل. عندما يتكاتف العراقيون، فلا حدود لما يمكنهم تحقيقه. — Javad Zarif (@JZarif) July 10, 2017

​Congratulations to brave people & Government of Iraq upon liberation of Mosul. When Iraqis join hands, no limits to what they can achieve.

— Javad Zarif (@JZarif) July 9, 2017

