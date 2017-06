بازی های کامپیوتری در ترکیه ممنوع می شود

به گزارش اسپوتنیک،مقامات ترکیه قصد دارند بازی های محبوب کامپیوتری در جهان را به دلیل مضر بودن آنها برای جوانان ترک ممنوع کنند.

اطلاع داده شد که بازی هایی مانند Guitar Hero III: Legends of Rock, Resident Evil, Call of Duty, Hitman, Counter-Strike, Devil May Cry — Dante's Awakening در ترکیه ممنوع خواهد شد. بدین منظور گروه کارشناسی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد. این گروه باید به بررسی بازی های کامپیوتری از جمله بازی های مبلغ اسلام هراسی، پورنو و زورگویی و مواد مخدر بپردازد.

هم اکنون در ترکیه 25 میلیون گیمر به ثبت رسیده است.