حمله یک خودرو به نمازگزاران عید فطر در نیوکاسل +فیلم

به گزارش اسپوتنیک به نقل ازDaily Star، امروز یک خودرو به انبوه جمعیت مردم مسلمان که برای برگزاری مراسم عید فطر در نزدیکی دانشگاهی در نیوکاسل حضور داشتند، حمله کرد که منجر به مجروح شدن پنج نفر انجامید.

در حال حاضر اورژانس و پلیس در محل حادثه حضور دارند. بر اساس گزارشات اولیه در میان مجروحین، اطفال نیز به چشم می خورند.

