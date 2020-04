وقتی مسافران به دلیل ترس از کرونا خود را از کشتی پرت کردند + ویدئو

View this post on Instagram

Kejadian sore tadi,diduga didalam Kapal Penumpang KM. LAMBELU tujuan Maumere terdapat penumpang yang positif #COVID19 , Bupati setempat tidak memperbolehkan kapal sandar di pelabuhan dan membuat sebagian penumpang kapal protes. Dalam video tersebut juga terlihat beberapa penumpang yang nekat terjun ke laut untuk berenang agar bisa sampai ke daratan.