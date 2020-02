قوی ترین مرد روسیه + ویدئو

View this post on Instagram

Сегодня на Центральной Площади г.Владивостока Приморский я провёл традиционное показательное выступление: "взял на буксир" военный тягач 3х - мостовый "Урал", массой 8 тонн. Военная машина поддалась мне с первой попытки. Свидетелями события - многочисленные зрители: жители и гости Владивостока активно поддерживали меня, за это, всем огромное СПАСИБО. В итоге, я отбуксировал "Урал" на расстояние 10 метров. Сегодняшнее мероприятие - это "легкая тренировка". В мае 2020 года я планирую отбуксировать большой теплоход Камчатского Морского Пароходства @kasco.su. - моего постоянного партнёра. За Фото спасибо: @sawkinanata За Видео благодарю: @studiayana