داغترین مردم دنیا در کجا زندگی می کنند؟ + ویدئو

View this post on Instagram

🏜️🌡️🥵 Este extraño lugar no se encuentra en otro planeta, es el desierto de Danakil, el sitio más caliente de la Tierra. Ocupa parte de Etiopía, Eritrea y gran parte de Yibuti. Sus extrañas formaciones y colores psicodélicos se deben a los minerales que salen de las entrañas de la Tierra. Pero al contrario de lo que se pudiera pensar, no es un lugar deshabitado. Es el hogar del pueblo afar, conocido por su capacidad de soportar temperaturas muy altas y un calor intenso. . . . #desierto #calor #temperatura #etiopia #danakil #interesante #intersting #viajes #travel #videodeldia #videos #africa #increible #incredible #sputnikexplora