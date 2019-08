ویدئویی از زلزله قوی در اندونزی

View this post on Instagram

_ Juma't 2 Agustus 2019 | Detik-detik saat terjadi gempa di Gedung Gama Tower lantai 33, Rasuna Said, Kuningan. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Via @infia_fact Video: @ramarizk . . - Follow 👉 @peduli.jakarta Tagged 👉 @peduli.jakarta - . . #PeduliJakarta #Jakarta #Gempa #GempaBumi #earthquake