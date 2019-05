پوتین در عرصه هاکی + ویدئو

View this post on Instagram

Гала-матч Ночной хоккейной лиги. _ Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в ледовом дворце «Большой» в Сочи. _ Перед началом состязания Президент вручил приз команде, победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе «Любитель 40+». Екатеринбургская команда «Скон-Урал» получила из рук главы государства сертификат на строительство крытого ледового катка. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии вручения принял участие президент совета легенд Ночной хоккейной лиги, прославленный хоккеист Александр Якушев. _ Ранее в пятницу «Скон-Урал» со счетом 2:1 обыграл калининградской клуб «Запад России» и в третий раз стал победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. _ Владимир Путин выступил в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11 против команды «Сборная НХЛ». В матче также приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов. 📍Уважаемые Подписчики — ваш комментарий очень важен для нас📍#путин #putin #запутина #президентрф #россия #москва #Moscow #кремль #kremlin #Russia #спорт #хоккей #сочи #kremlinmoscow #рф #km

