شلیک موشک های سوخو 30 روسیه + ویدئو

به گزارش اسپوتنیک به نقل از کانال یوتوب وزارت دفاع روسیه، این وزارتخانه ویدئویی از پرتاب موشک هواپیمای Su-30 را منتشر کرد. در این ویدئو، نحوه راه اندازی موشک از جنگنده و کشتی به نمایش در می آید.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation