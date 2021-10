پنتاگون برهم خوردن آزمایش سلاح ابر صوت خود را تایید کرد

به گزارش اسپوتنیک، پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند که آزمایش سلاح ابر صوت در آمریکا به دلیل وضعیت غیرعادی این موشک به تعویق افتاده است.

پنتاگون توضیح داد که منظور "آزمایش جمع آوری داده ها" است که قرار بود در 21 اکتبر در پایگاه فضایی کودیاک در ساحل آلاسکا انجام شود.