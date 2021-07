کتاب جدید: ژنرال های آمریکایی از احتمال کودتای ترامپ نگران بودند

به گزارش اسپوتنیک، کتاب "من به تنهایی می توانم آن را برطرف کنم" (I alone can fix it) نوشته شده توسط کارول لئونیگ و فیلیپ راکر به آخرین سال حکومت ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شده است.

در بخشهایی از این کتاب آمده است که مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده "چنان احتمال تلاش ترامپ و متحدانش برای انجام کودتا یا اقدامات خطرناک و غیرقانونی دیگر پس از انتخابات، شوکه شده بود که بطور غیر رسمی راه های جلوگیری از این اقدامات رئیس جمهور را برنامه ریزی می کرد."

میلی ،به دستیاران خود گفته بود : "آنها (ترامپ و همکارانش) شاید تلاش کنند اما شکست خواهند خورد. شما نمی توانید این کار را بدون ارتش ، سازمان سیا و اف بی آی (FBI) انجام دهید. ما پسران مسلح هستیم." .

لئونیگ و راکر می نویسند که میلی ترامپ را "یک رهبر استبدادی کلاسیک می داند که چیزی برای از دست دادن ندارد" و شباهت هایی را بین سخنان آدولف هیتلر و ادعاهای رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد تقلب در انتخابات مشاهده می کند.

ملی گفت: "این لحظه آتش سوزی رایشتاک (پارلمان آلمان) است."

انتخابات چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده در 3 نوامبر سال 2020 برگزار شد و جو بایدن =، معاون رئیس جمهور سابق وکاندیدای دموکرات ها در ان برنده شد. دونالد ترامپ رهبر جمهوری خواه توقت ا آخرین لحظه شکست در انتخابات را قبول نکرد و از حضور در مراسم تحلیف بایدن امتناع کرد - چنین حادثه ای برای اولین بار در 150 سال گذشته اتفاق افتاد.

حامیان ترامپ 6 ژانویه پس از تجمع در واشنگتن به کاخ کنگره یورش بردند و کار کنگره برای چند ساعت متوقف شد. در نتیجه این شورش ، یک تظاهرکننده و یک مامور پلیس کشته شدند و سه نفر دیگر به علت غیر مرتبط با خشونت جان خود را از دست دادند. پس از آنکه ماموران انتظامی آشوبگران را از ساختمان کنگره خارج کردند ، نمایندگان کنگره پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تأیید کردند. مجلس نمایندگان ترامپ را به اتهام تحریک شورش استیضاح کرد اما تعداد لازم آرا برای تائید این استیضاح در مجلس سنا حاصل نشد.