کشف یک ماده ناشناخته در محل انفجار هسته ای در آمریکا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله Proceedings of the National Academy of Sciences ، این شبه کریستال هنگام انفجار بمب اتمی آمریکا در سال 1945 شکل گرفته است.

خاطرنشان می شود که شبه کریستال از لحاظ ساختار هندسی، بیست وجهی است. این ماده در نمونه ترینیتیت قرمز یافت شد که شیشه ای گداخته شده از شن و مس حاصل از خطوط انتقال برق است که برای آزمایش استفاده شده است.

کارشناسان امیدوارند که این یافته به درک بهتر عواقب انفجارهای هسته ای کمک کند.