آمریکا مکان ناوشکنهای خود برای ورود به دریای سیاه را اعلام نمود

به گزارش اسپوتنیک به نقل از بیانیه منتشر شده توسط ناوگان ششم آمریکا، روزولت و دونالد کوک دو ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده پس از خروج از پایگاه دادگاه از دریای مدیترانه عبور می کنند ".

© Photo / Press Service of Ministry of defence of the Russian Federation