اسپیس ایکس ماهواره بر استارلینک را به فضا پرتاب کرد

به گزارش اسپوتنیک، شرکت آمریکایی اسپیس ایکس روز چهارشنبه یک موشک فالکون-۹ را با ۶۰ میکروماهواره استارلینک پرتاب کرد. پخش زنده این پرتاب در وب سایت شرکت انجام می شود.

پرتاب از فرودگاه فضایی در کیپ کاناورال (فلوریدا) در ساعت ۰۴:۲۸ به وقت ساحل شرقی آمریکا (۱۱:۲۸ به وقت مسکو) انجام شد.

در ابتدا پرتاب برای ۲۱ مارس برنامه ریزی شده بود، اما پس از آن به تعویق افتاد؛ اولین مرحله از پرتاب ماهواره بر در پنج پرتاب پیشین مورد استفاده قرار گرفته بود.

کارمندان اسپیس ایکس قصد دارند بار دیگر این ماهواره بر فالکون-۹ را به زمین بازگردانند.

پیش بینی می شود که چند دقیقه بعد از شروع پرتاب، کفه به طور خودکار بر روی سکوی شناور Course I Still Love You به معنی "البته، که من هنوز دوستت دارم" در اقیانوس اطلس پایین بیاید.

این فناوری به شرکت اجازه می دهد تا هزینه راه اندازی های بعدی پرتابگرها را کاهش دهد؛ شبکه استارلینک برای ایجاد دسترسی به اینترنت با استقرار تعداد زیادی از ماهوارک های کوچک با وزن تا ۵۰۰ کیلوگرم در مدار نزدیک زمین طراحی شده است.

اسپیس ایکس تخمین می زند که پرتاب ۱۱۰۰۰ ماهواره و بهره برداری از آنها در مجموع ۱۰ میلیارد دلار هزینه دارد؛ در ماه مه سال ۲۰۱۹، اولین ۶۰ مینی ماهواره های استارلینک به فضا پرتاب شدند.