ابراز نگرانی آمریکا از خرید جنگنده های Su-35 توسط مصر

به گزارش اسپوتنیک، در تاریخ 23 فوریه در وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص احتمال خرید جنگنده های Su-35 توسط مصر ابراز نگرانی شده است.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation