پرتاب موشک اسپیس ایکس موشک با ۶۰ ماهواره استارلینک

به گزارش اسپوتنیک، اسپیس ایکس روز دوشنبه یک موشک فالکون ۹ با ۶۰ ریزماهواره استارلینک را پرتاب کرد. این پرتاب در وب سایت اسپیس ایکس پخش می شود.

پرتاب از پایگاه فضایی در کیپ کاناورال (فلوریدا) در ساعت ۲۲:۵۹ به وقت ساحل شرقی آمریکا (۰۶:۵۹ در ۱۶ فوریه به وقت مسکو) انجام شد.

پرتاب قبلی موشک این شرکت با محموله ای مشابه در ۴ فوریه انجام شد.

مرحله اول این ناو قبلاً در پنج پرتاب مورد استفاده قرار می گرفت، اما این بار کارمندان اسپیس ایکس نتوانستند موشک فالکون ۹ را به سکو شناور Of Course I Still Love You در اقیانوس اطلس بازگردانند.

این فناوری به شرکت اجازه می دهد تا هزینه راه اندازی های بعدی رسانه ها را کاهش دهد.

اسپیس ایکس قصد داشت ریزماهواره های استارلینک را روز یکشنبه به مدار بفرستد، اما به دلیل نامساعد بودن هوا، تصمیم گرفت که پرتاب را یک روز به تعویق بیندازد.

شبکه استارلینک برای ایجاد دسترسی به اینترنت با استقرار تعداد زیادی از ماهواره های کوچک با وزن تا ۵۰۰ کیلوگرم در مدار کم زمین طراحی شده است.

اسپیس ایکس تخمین می زند که پرتاب ۱۱۰۰۰ ماهواره و بهره برداری از آنها در مجموع ۱۰ میلیارد دلار هزینه در بردارد. در ماه مه ۲۰۱۹، اولین ۶۰ ریزماهواره استارلینک به فضا پرتاب شدند.