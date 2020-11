تغییر وابستگان نظامی پنتاگون در برخی کشورها

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در ۲۴ ماه آگوست گذشته فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن، نظامیانی با رتبه ‌های سرهنگ و سرهنگ نیروی دریایی، نه یک ژنرال یا دریادار، پست وابستگان نظامی در هشت کشور از هم ‌پیمانان استراتژیک آمریکا از جمله عربستان، مصر، پاکستان، انگلیس، امارات، کویت، عراق و ترکیه را برعهده بگیرند.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation