آمریکا ۴۵ دستگاه تنفس مصنوعی روسی را بدون استفاده دفع کرد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از یوزفید، سرویس مدیریت اضطراری فدرال ایالات متحده ۴۵ دستگاه تنفس مصنوعی Aventa-M را که در بهار از روسیه دریافت کرده بود، منهدم کرد.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation