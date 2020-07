اسپوتنیک به نقل از نشنال اینترست: امروز، هر دو کشور در این راستا از آمریکایی ها جلوتر هستند. پنتاگون در جواب چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟ آیا نسل جدید پدافند موشکی کمک خواهد کرد؟

این نشریه آمریکا می نویسد: در تاریخ 5 ژوئن، آژانس توسعه فضایی، بخش فناوری جدید فضایی پنتاگون، درخواست توسعه سیستم ردیابی موشکی پیشرفته در سطح فضا را داد. اخطار فنی مربوطه از توجه زیاد محافل اجتماعی دور ماند. اما برای کسانی که آگاه اند، این آغاز یک ابتکار مهم استراتژیک است که می تواند برتری نظامی آمریکا را تضمین کند.

یک مشکل مبرم و حساس پدید آمده است. برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد، برتری آمریکا در فناوری موشکی مورد سؤال قرار گرفت. به موازات ایالات متحده نسل بعدی سلاح های سینتیکی - موشک های هایپرسونیک - توسط روسیه و چین ساخته می شوند. سیستم های تسلیحاتی هایپرسونیک به خاطر سرعت باورنکردنی تا بیش 27 بار بالاتر از سرعت صوت و توانایی مانور زیاد، از جمله توانایی تغییر مسیر در حین پرواز به منظور تخریب سامانه پدافند هوایی موجود طراحی شده اند. در حال حاضر هیچگونه دفاع مؤثری علیه این سلاح وجود ندارد. از آنجا که در حال حاضر مخالفان آمریکا با سطح تکنولوژیکی واشنگتن در این زمینه مطابقت دارند - و در بعضی موارد حتی از آن پیشی گرفتند - پنتاگون باید به تحقیق و توسعه حفاظت در برابر سلاح های هایپرسونیک اولویت بدهد.