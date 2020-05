آزمایش واکسن کرونا بر روی انسان در آمریکا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، نیویورک تایمز می نویسد "پی فایزر" و شرکت داروسازی آلمانی "بایو ان تک" اعلام کردند که آزمایش واکسن ویروس کرونا بر روی انسان‌ را در ایالات متحده آغاز کرده‌اند که در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایشات، واکسن مذکور می‌تواند برای استفاده اورژانسی در اوایل ماه سپتامبر آماده شود.

این دو شرکت داروسازی به طور مشترک یک واکسن را بر اساس ماده ژنتیکی موسوم به "آر ان ای پیام رسان" (mRNA) تولید کرده‌اند که دستورالعمل‌های لازم برای ساخت پروتئین‌ها را در اختیار سلول‌ها قرار می‌دهد. با تزریق یک آر ان ای پیام رسان مخصوص طراحی شده به بدن ، این واکسن به طور بالقوه می‌تواند به سلول‌ها بگوید که چگونه بدون بیمار کردن فرد،پروتئین مخصوص کروناویروس را ایجاد کنند.

از آنجا که ویروس به طور معمول از این پروتئین به عنوان کلیدی برای باز کردن و در دست گرفتن سلول‌های ریه استفاده می‌کند، این واکسن می‌تواند به یک سیستم ایمنی سالم در تولید آنتی بادی برای مقابله با عفونت، آموزش‌هایی بدهد.

چندی پیش نیز اعلام شده بود دو شرکت مذکور توسط دولت آلمان چراغ سبز نیز دریافت کرده‌اند تا آزمایش این نوع واکسن را بر روی ۲۰۰ داوطلب سالم شروع کنند. شرکت داروسازی پی فایزر اخیرا اعلام کرد که در صورت اثبات بی خطری و مؤثر بودن واکسن، می‌تواند "میلیون ها دوز" از آن را قبل از پایان سال ۲۰۲۰ در بازار توزیع کند. اکنون نیز آنها در حال آزمایش واکسن خود بر روی داوطلبان سالم هستند.

چندین شرکت داروسازی دیگر ازجمله "مدرنا" (Moderna)، "اینوویو" (Inovio) و "کن سینو" (CanSino) در حال تلاش برای توسعه واکسن هستند که برخی از آنها مرحله اول آزمایش بر روی انسان را نیز از چند هفته پیش آغاز کرده‌اند.

پی فایزر و بایو ان تک ماه گذشته واکسن خود به نام" BNT۱۶۲ "به دواطلبان در آلمان تزریق کرده بودند. این واکسن همچنین به صورت آزمایشی و تنها به ۱۲ فرد بالغ سالم تزریق شد اما مسئولان دوشرکت، در آینده قصد دارند این واکسن را بر روی ۲۰۰ فرد در آلمان آزمایش کنند.

در ایالات متحده، این دو شرکت قصد دارند واکسن را بر روی ۳۶۰ داوطلب سالم برای مرحله اول مطالعه آزمایش کنند و تا پایان مرحله دوم این تعداد به ۸۰۰۰ داوطلب افزایش می‌یابد. این مطالعه در "دانشکده پزشکی گراسمن دانشگاه نیویورک" (New York University’s Grossman School of Medicine) ، "دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند" (University of Maryland School of Medicine) ، "مرکز پزشکی دانشگاه راچستر" (University of Rochester Medical Center ) و "مرکز پزشکی بیمارستان کودکان سینسیناتی" (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center) انجام خواهد شد.

شرکت کنندگان برای مقایسه چهار نوع واکسن، به چند گروه تقسیم می‌شوند و هر کدام یک فرمت آر ان ای پیام رسان را با دستورالعمل تهیه یک بخش مشخص از تشکیل یک پروتئین خاص دریافت می‌کنند. پزشکان سطح آنتی بادی شرکت کنندگان ، آنزیم های کبدی و عوارض جانبی احتمالی شرکت کنندگان را بررسی می‌کنند.

دکتر "میکائیل دالستن" (Mikael Dolsten) ، رئیس ارشد علمی پی فایزر گفت: ما باید متفاوت و سریعتر یک فکری بکنیم.اگر در ماه اکتبر همزمان با آمدن آنفولانزا با موج دوم عفونت‌های کروناویروس ویروسی مواجه شویم ، اوضاع بسیار بدتر از آنچه که قبلاً تجربه کرده‌ایم خواهد شد.