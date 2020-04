ترامپ آماده کمک به روسیه در زمینه دستگاه تنفس مصنوعی است

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید اعلام کرد: فکر می کنم روسیه به دستگاه های تنفس مصنوعی نیاز خواهد داشت. آنها در مسکو شرایط سختی دارند. ما به آنها کمک خواهیم کرد.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation