ادامه پیشروی کرونا: مرگ تعداد بی سابقه ای از مبتلایان در آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را دانشگاه جان هاپکینز اعلام کرده که به تدوین آمار مبتلایان به این بیماری همه گیر اشتغال دارد.

آنتی رکورد قبلی بیشترین تعداد قربانیان ویروس کرونا در یک روز در تاریخ 27 مارس در ایتالیا ثبت شده بود . در آن زمان 969 نفر در یک روز جان خود را از دست دادند.