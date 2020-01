تلاش آمریکا برای دستیابی به تکنولوژی رهگیری سلاحهای مافوق صوت

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس بیانیه مطبوعاتی پنتاگون، دفتر طرح های تحقیقاتی پیشرفته وزارت دفاع آمریكا (DARPA) با شرکت صنایع دفاعی آمریکایی نورثروپ گرومن برای توسعه فناوری مورد نیاز جهت رهگیری سلاح های مافوق صوت، قراردادی را به امضا رسانده است.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation