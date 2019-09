مونتاژ اولین بمب افکن B-21 آغاز شد

به گزارش اسپوتنیک، تولید این هواپیما در کارخانه ۴۲ نیروی هوایی آمریکا در شهر پالدمیل کالیفرنیا انجام شد. پیش از این، بمب افکن های B-2 Spirit در آنجا نیز مونتاژ شده بودند. شرکت نورثروپ گرومن (Northrop Grumman) در سال ۲۰۱۵ مناقصه ای را برای توسعه و تولید بمب افکن های B-21 برنده شد و طراحی کلی این هواپیما امسال به اتمام رسید. بمب افکن جدید طبق طرح پروژه بال پرواز طراحی شده است.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation