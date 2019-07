درخواست سنا از ترامپ برای اعمال تحریم علیه ترکیه

به گزارش اسپوتنیک، گروهی از سناتورهای آمریکا روز جمعه از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواستند تا تحریم های علیه ترکیه در ارتباط با خرید سامانه موشکی روسی اس - 400 اعمال کند و فروش جنگنده نسل پنجم اف - 35 به آنکارا را متوقف کند.

