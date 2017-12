خالکوبی یک بیمار وی را به کام مرگ کشید

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، مجله تخصصی پزشکی The New England Journal of Medicine" نوشت: مردی 70 ساله که به كما رفته بود، به یکی از بیمارستان های میامی منتقل شد ، وی درمعرض ابتلا به بیماری بود که دربهترین حالت، به از کارافتادگی اعضای بدنش منجر می شد.

پزشکان بلافاصله برای احیای بیمار ناشناس دست به کار شدند، اما در حین درمان توجهشان به خالکوبی بزرگ روی سینه ی وی جلب شد که نوشته بود:مرا احیا نکنید.

بر اساس اعلام این مجله همه پزشکان از تمایل بیمار برای عدم احیا که با خالکوبی بر سینه ی خود از آن خبر داده بود، حیرت زده شدند.