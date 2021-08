روسیه و چین؛ رزمایش با موفقیت پایان یافت، بعد چه؟

اسپوتنیک به نقل از وبگاه ژاپنی Nikkei Asia می نویسد: چین و روسیه اغلب به عنوان رقبای اقتصادی در آسیای مرکزی محسوب می شوند. اما نگرانی‌ها از خشونت هایی که در افغانستان گسترش می یابد، دو کشور را به هم نزدیک کرده است. این امر با مانورهای بزرگ مقیاسی ضد تروریستی در شمال غربی چین اثبات می شود.

بیش از 10 هزار سرباز هر دو کشور و تعداد زیادی توپخانه، هواپیما و خودروهای زرهی در منطقه خودمختار "نینگخیا هوی" جمهوری خلق چین مستقر شدند. برنامه رزمایش شامل آتشباری توپخانه به اهداف یک دشمن فرضی، پرواز یک اسکادران جنگنده برای انجام حملات مشترک به اهداف زمینی و حمله زمینی به مواضع یک دشمن فرضی بود. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه تاکید شده است که "هدف این رزمایش نشان دادن عزم و توانایی روسیه و چین برای مبارزه با تروریسم و ​​حفاظت مشترک از صلح و ثبات در منطقه است".

روسیه همچنین تمرینات مشترکی را با ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان انجام داده است. روز چهارشنبه، رسانه های روسیه با اشاره به سخنان سرگئی شویگو ، وزیر دفاع ، گزارش دادند که طالبان (یک سازمان تروریستی ممنوع در روسیه) کنترل مرزهای افغانستان با این دو کشور آسیای مرکزی را به دست گرفته است.

از زمانی که ایالات متحده در ماه مه خروج نیروهای خود از این کشور را آغاز کرد، طالبان بیش از دو برابر مناطقی که چند ماه پیش در دست داشتند، تصرف کرده اند. تنها در هفته گذشته، جنگجویان طالب مراکز اداری حداقل 9 ولایت را تصرف کرده اند. براساس برخی برآوردها، آنها بیش از نیمی از 388 ولسوالی افغانستان را تحت کنترل خود دارند. هم پکن و هم مسکو نگران هستند که خشونت به زودی به سایر کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند.