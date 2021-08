روسیه، جدیدترین موشک هایپرسونیک دوربرد را خواهد ساخت+عکس

به گزارش اسپوتنیک، سرهنگ ولادیمیر زارودنیتسکی رئیس آکادمی ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه اظهار داشت که در روسیه جدیدترین موشک هایپرسونیک دوربرد «ایکس -95 » را خواهند ساخت. وی متذکر شد که برتری در عرصه هوافضا، تضمین اجرای موفق عملیات نظامی است.

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation