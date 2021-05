مسکو از احتمال گسترش لیست کشورهای غیر دوست خبر داد

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه ای که روز سه شنبه منتشر شد، اظهار داشت: گسترش لیست کشورهای غیر دوست امکان پذیر است، اما مسکو نمی خواهد این لیست بی انتها شود.

