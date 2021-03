سرگئی لاوروف ماهیت دیپلماسی غربی را فاش کرد

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با رسانه های چینی با اشاره به سیاست کنونی ایالات متحده و متحدانش خاطرنشان کرد که غرب نحوه استفاده از دیپلماسی کلاسیک را فراموش کرده است. وی گفت: دیپلماسی رابطه ای بین مردم است، این توانایی گوش دادن به یکدیگر، شنیدن یکدیگر و توانایی یافتن تعادل منافع است.

