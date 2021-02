پهپاد آخوتنيک قادر به شليک از سوی جنگنده سوخو57 است

به گزارش اسپوتنيک، پهپاد آخوتنيک قادر به شليک از سوي جنگنده سوخو57 است و باید همراه با Su-57 عمل کند و از کل سلاح های جنگنده نسل پنجم قوي تر عمل کند. می توان گفت که در این طرح، تصمیم نهایی در مورد استفاده از پهپاد آخوتنيک توسط خلبان هواپیمای سوخو 57 اتخاذ خواهد شد.

