کشف جدید دانشمندان روس در مریخ

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه اسپانیایی El Confidencial ، مطالعه جدید دانشمندان روس منجر به کشف تعدادی ماده معدنی در سطح مریخ شد که فقط در صورت وجود مقادیر زیادی آب امکان پذیر است.

مریخ بدون شک یکی از مرموزترین سیارات منظومه شمسی است. انسان ها تلاش می کنند تا سیارات دیگر قابل سکونت در میان مدت یا بلند مدت را پیدا کنند و تقریباً یک قرن است که در چارچوب مأموریت های مختلف کار می کنند تا با محیط سیاره ای اطراف ما آشنا شوند. سیاره سرخ مریخ یکی از بزرگترین جاذبه ها در این پژوهش ها است. برای این منظور لازم است که چگونگی شکل گیری آن را بفهمیم تا بفهمیم آیا امکان وجود حیات در این سیاره وجود دارد یا نه . اخیراً ، متخصصان تعدادی از مواد معدنی را در مریخ پیدا کرده اند که فقط به دلیل وجود آب فراوان در آنجا می توانستند ظاهر شوند.