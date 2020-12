اولین سیستم موشکی سرمت در سال 2022 به میدان نظامی می رود

به گزارش اسپوتنیک، فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک سرگی کاراکائف اعلام نمود که نیروهای موشکی استراتژیک قصد دارند اولین مجموعه Sarmat را در سال 2022 در یکی از هنگهای سازنده شهر اوژور (اوژور شهري کشور روسیه و در بخش کراسنویارسک واقع شده‌است) به طور کامل تجهیز کنند.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation