لاوروف: حمایت روسیه از اقتصاد ایران بالغ بر میلیاردها دلار است

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: حمایت مسکو از تهران فراتر از محکومیت تحریم های ضد ایرانی آمریکا است.

