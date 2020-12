رهگیری هواپیمای شناسایی آمریکا توسط جنگنده روسیه

به گزارش اسپوتنیک، مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه اعلام داشت که جنگنده "میگ ۳۱" این کشور یک هواپیمای شناسایی "آر سی ۱۳۵" نیروی هوایی آمریکا را بر فراز دریای برینگ رهگیری و تا دور شدن آن از مرز روسیه این هواپیما را همراهی کرد.

© Sputnik / Press service of the Western Military District of the Russian Federation