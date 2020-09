رهگیری هواپیمای آمریکایی توسط جنگنده روس

به گزارش اسپوتنیک، مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه امروز جمعه از شناسایی یک فروند هواپیمای گشت زنی آمریکا بر فراز دریای سیاه خبر داد.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation