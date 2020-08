آزمایش جدید ترین موشک های نصب شده در داخل جنگنده روسی سوخو 57

به گزارش اسپوتنیک، اوبنوسوف در توضیح گفت علت نصب موشک ها در داخل سوخو 57 این است که قابلیت رادارگریزی این جنگنده بیشتر شود و خاطرنشان ساخت مشخصات موشک ها و وزن آنها به چنان صورتی طراحی شده که قابل نصب در داخل هواپیما باشند اما در این رابطه کارآیی آنها کمتر نشده است.

سوخو-57 یک جنگنده چند منظوره روسی نسل پنجم است که توسط شرکت سوخو طراحی شده است. این هواپیما برای از بین بردن اهداف هوایی، زمینی، شناسایی و همچنین تخریب سیستم فرماندهی و کنترل دشمن طراحی شده است.