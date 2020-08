رهگیری بمب افکن آمریکایی توسط جنگنده های روسیه

به گزارش اسپوتنیک، مرکز کنترل دفاع ملی وابسته به وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که دو فروند جت جنگنده "سوخو۲۷" روسیه یک فروند بمب افکن "بی -۵۲ اچ" متعلق به نیروی هوایی آمریکا را بر فراز دریایی بالتیک رهگیری کرده اند.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation