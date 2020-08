رونمايی از بالگرد نظامی جديد روسیه "اشتروم" در نمايشگاه ارتش-2020

به گزارش اسپوتنیک، شرکت هلیکوپترهای روسی (بخشی از توليدات شرکت دولتی روستک) تعدادی فروند بالگرد نظامی را در مجمع بین المللی فنی و نظامی ارتش -2020 به نمایش گذاشتند.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation